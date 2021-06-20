Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1785 lira 32 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1785 lira 32 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 9 milyon 350 bin 94 lira oldu. Bu rakam cuma günü 7 milyon 76 bin 3 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1785 lira 32 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 5 milyon 236 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1838 lira 88 kuruş, satış fiyatı 1731 lira 76 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 144 milyon 791 bin 922 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 140 milyon 520 bin 518 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Temizer