Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1771 lira 26 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1771 lira 26 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 9 milyon 807 bin 837 lira oldu. Bu rakam salı günü 8 milyon 886 bin 276 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1771 lira 26 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 5 milyon 531 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1824 lira 40 kuruş, satış fiyatı 1718 lira 12 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 149 milyon 121 bin 396 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 147 milyon 39 bin 370 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sibel Morrow