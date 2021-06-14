Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1726 lira 96 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1726 lira 96 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 4 milyon 690 bin 477 lira oldu. Bu rakam cumartesi günü 5 milyon 4 bin 39 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1726 lira 96 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 2 milyon 716 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1778 lira 77 kuruş, satış fiyatı 1675 lira 15 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 135 milyon 956 bin 852 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 132 milyon 41 bin 460 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sibel Morrow