Spot piyasada doğal gaz fiyatları
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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot piyasada doğal gaz fiyatları
Anadolu Ajansı / Murat Temizer - Haberler | Ekonomi

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1771 lira 36 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1771 lira 36 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 4 milyon 672 bin 519 lira oldu. Bu rakam salı günü 8 milyon 777 bin 886 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1771 lira 36 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 2 milyon 639 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1824 lira 50 kuruş, satış fiyatı 1718 lira 22 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 148 milyon 20 bin 95 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 147 milyon 868 bin 946 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Temizer

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