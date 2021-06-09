Spot piyasada doğal gaz fiyatları
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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot piyasada doğal gaz fiyatları
Anadolu Ajansı / Gökçe Topbaş - Haberler | Ekonomi

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1772 lira 2 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1772 lira 2 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 8 milyon 777 bin 886 lira oldu. Bu rakam pazartesi günü 7 milyon 541 bin 86 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1772 lira 2 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 4 milyon 954 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1825 lira 18 kuruş, satış fiyatı 1718 lira 86 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 144 milyon 664 bin 475 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 146 milyon 340 bin 704 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökçe Topbaş

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