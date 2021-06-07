Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1783 lira 88 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1783 lira 88 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 4 milyon 867 bin 368 lira oldu. Bu rakam cumartesi günü 7 milyon 491 bin 509 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1783 lira 88 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 2 milyon 728 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1837 lira 40 kuruş, satış fiyatı 1730 lira 36 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 122 milyon 685 bin 250 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 121 milyon 748 bin 391 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökçe Topbaş