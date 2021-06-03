Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1749 lira 18 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1749 lira 18 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 5 milyon 411 bin 296 lira oldu. Bu rakam salı günü 6 milyon 557 bin 351 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1749 lira 18 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 3 milyon 93 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1801 lira 66 kuruş, satış fiyatı 1696 lira 70 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 147 milyon 596 bin 267 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 148 milyon 842 bin 442 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Temizer