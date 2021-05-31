Spot piyasada doğal gaz fiyatları
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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot piyasada doğal gaz fiyatları
Anadolu Ajansı / Firdevs Yüksel - Haberler | Ekonomi

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1720 lira 52 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1720 lira 52 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 9 milyon 481 bin 836 lira oldu. Bu rakam cumartesi günü 7 milyon 616 bin 601 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1720 lira 52 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 5 milyon 506 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1772 lira 14 kuruş, satış fiyatı 1668 lira 90 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 124 milyon 372 bin 95 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 124 milyon 64 bin 475 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Firdevs Yüksel

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