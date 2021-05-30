Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1738 lira 73 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1738 lira 73 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 7 milyon 616 bin 601 lira oldu. Bu rakam cuma günü 6 milyon 360 bin 619 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1738 lira 73 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 4 milyon 380 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1790 lira 89 kuruş, satış fiyatı 1686 lira 57 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 132 milyon 91 bin 895 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 134 milyon 801 bin 919 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sibel Morrow