Spot piyasada doğal gaz fiyatları
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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot piyasada doğal gaz fiyatları
Anadolu Ajansı / Nuran Erkul Kaya - Haberler | Ekonomi

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1732 lira 43 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1732 lira 43 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 4 milyon 927 bin 769 lira oldu. Bu rakam pazartesi günü 5 milyon 704 bin 614 lira olarak açıklanmıştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1784 lira 40 kuruş, satış fiyatı 1680 lira 46 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1732 lira 43 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 2 milyon 846 bin metreküp olarak tespit edildi.

Türkiye'ye dün 136 milyon 615 bin 125 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 133 milyon 920 bin 583 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuran Erkul Kaya

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