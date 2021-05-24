Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1734 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1734 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 11 milyon 128 bin 789 lira oldu. Bu rakam cumartesi günü 9 milyon 969 bin 203 lira olarak açıklanmıştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1787 lira 4 kuruş, satış fiyatı 1682 lira 94 kuruş olarak belirlendi. Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1734 lira 99 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 6 milyon 405 bin metreküp olarak tespit edildi.

Türkiye'ye dün 110 milyon 421 bin 247 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 106 milyon 737 bin 126 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Temizer