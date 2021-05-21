Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1738 lira 98 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1738 lira 98 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 9 milyon 816 bin 659 lira oldu. Bu rakam çarşamba günü 10 milyon 934 bin 638 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1738 lira 98 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 5 milyon 644 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1791 lira 15 kuruş, satış fiyatı 1686 lira 81 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 115 milyon 269 bin 586 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 115 milyon 342 bin 555 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökçe Topbaş