Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1728 lira 18 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1728 lira 18 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 3 milyon 841 bin 282 lira oldu. Bu rakam perşembe günü 7 milyon 625 bin 398 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1728 lira 18 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 2 milyon 218 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı ise 1780 lira 3 kuruş, satış fiyatı 1676 lira 33 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 86 milyon 320 bin 343 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 87 milyon 604 bin 501 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Temizer