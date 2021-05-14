Spot piyasada doğal gaz fiyatları
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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot piyasada doğal gaz fiyatları
Anadolu Ajansı / Murat Temizer - Haberler | Ekonomi

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1704 lira 3 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1704 lira 3 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 7 milyon 625 bin 398 lira oldu. Bu rakam çarşamba günü 5 milyon 853 bin 449 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1704 lira 3 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 4 milyon 473 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı ise 1755 lira 15 kuruş, satış fiyatı 1652 lira 91 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 84 milyon 923 bin 377 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 87 milyon 671 bin 394 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Temizer

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