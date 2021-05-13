Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1712 lira 8 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1712 lira 8 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 5 milyon 853 bin 449 lira oldu. Bu rakam salı günü 7 milyon 320 bin 675 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1712 lira 8 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 3 milyon 413 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı ise 1763 lira 44 kuruş, satış fiyatı 1660 lira 72 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 90 milyon 909 bin 886 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 91 milyon 82 bin 170 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Temizer