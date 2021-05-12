Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1707 lira 71 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1707 lira 71 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 7 milyon 320 bin 675 lira oldu. Bu rakam pazartesi günü 4 milyon 265 bin 670 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1707 lira 71 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 4 milyon 285 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı ise 1758 lira 94 kuruş, satış fiyatı 1656 lira 48 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 119 milyon 496 bin 706 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 119 milyon 44 bin 695 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Temizer