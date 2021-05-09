Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1721 lira 20 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1721 lira 20 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 4 milyon 269 bin 231 lira oldu. Bu rakam cuma günü 5 milyon 127 bin 933 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1721 lira 20 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 2 milyon 478 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı ise 1772 lira 84 kuruş, satış fiyatı 1669 lira 56 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 118 milyon 853 bin 121 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 117 milyon 141 bin 64 metreküp olarak kayda geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sibel Morrow