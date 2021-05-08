Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1718 lira 57 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1718 lira 57 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 5 milyon 127 bin 933 lira oldu. Bu rakam perşembe günü 5 milyon 218 bin 11 lira olarak açıklanmıştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1770 lira 13 kuruş, satış fiyatı 1667 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1718 lira 57 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 2 milyon 986 bin metreküp olarak tespit edildi.

Türkiye'ye dün 114 milyon 465 bin 309 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 113 milyon 976 bin 258 metreküp olarak kayda geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ebru Şengül Cevrioğlu