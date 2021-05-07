Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1736 lira 41 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1736 lira 41 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 5 milyon 218 bin 11 lira oldu. Bu rakam çarşamba günü 5 milyon 791 bin 361 lira olarak açıklanmıştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1788 lira 50 kuruş, satış fiyatı 1684 lira 32 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1736 lira 41 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 3 milyon 7 bin metreküp olarak tespit edildi.

Türkiye'ye dün 127 milyon 609 bin 818 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 127 milyon 352 bin 5 metreküp olarak kayda geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuran Erkul Kaya