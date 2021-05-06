Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1720 lira 24 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1720 lira 24 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 5 milyon 791 bin 361 lira oldu. Bu rakam salı günü 5 milyon 882 bin 277 lira olarak açıklanmıştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1771 lira 85 kuruş, satış fiyatı 1668 lira 63 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1720 lira 24 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 3 milyon 365 bin metreküp olarak tespit edildi.

Türkiye'ye dün 127 milyon 539 bin 610 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 127 milyon 7 bin 443 metreküp olarak kayda geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökçe Topbaş