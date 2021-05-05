Spot piyasada doğal gaz fiyatları
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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot piyasada doğal gaz fiyatları
Anadolu Ajansı / Gülşen Çağatay - Haberler | Ekonomi

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1720 lira 58 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1720 lira 58 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 5 milyon 882 bin 277 lira oldu. Bu rakam pazartesi günü 4 milyon 452 bin 651 lira olarak açıklanmıştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1772 lira 20 kuruş, satış fiyatı 1668 lira 96 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1720 lira 58 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 3 milyon 415 bin metreküp olarak tespit edildi.

Türkiye'ye dün 123 milyon 761 bin 454 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 124 milyon 638 bin 443 metreküp olarak kayda geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Çağatay

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