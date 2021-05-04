Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1720 lira 17 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1720 lira 17 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 4 milyon 452 bin 651 lira oldu. Bu rakam pazar günü 9 milyon 484 bin 463 lira olarak açıklanmıştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1771 lira 78 kuruş, satış fiyatı 1668 lira 56 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1720 lira 17 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 2 milyon 590 bin metreküp olarak tespit edildi.

Türkiye'ye dün 128 milyon 366 bin 740 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 126 milyon 796 bin 823 metreküp olarak kayda geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökçe Topbaş