Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1693 lira 32 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1693 lira 32 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 5 milyon 675 bin 5 lira oldu. Bu rakam perşembe günü 7 milyon 638 bin 377 lira olarak açıklanmıştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1744 lira 12 kuruş, satış fiyatı 1642 lira 52 kuruş olarak belirlendi.

???????Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1693 lira 32 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 3 milyon 360 bin metreküp olarak tespit edildi.

Türkiye'ye dün 140 milyon 186 bin 450 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 136 milyon 455 bin 434 metreküp olarak kayda geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuran Erkul Kaya