Spot piyasada doğal gaz fiyatları
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot piyasada doğal gaz fiyatları
Anadolu Ajansı / Nuran Erkul Kaya - Haberler | Ekonomi

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1693 lira 32 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1693 lira 32 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 5 milyon 675 bin 5 lira oldu. Bu rakam perşembe günü 7 milyon 638 bin 377 lira olarak açıklanmıştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1744 lira 12 kuruş, satış fiyatı 1642 lira 52 kuruş olarak belirlendi.

???????Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1693 lira 32 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 3 milyon 360 bin metreküp olarak tespit edildi.

Türkiye'ye dün 140 milyon 186 bin 450 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 136 milyon 455 bin 434 metreküp olarak kayda geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuran Erkul Kaya

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Alın teri döken tüm işçi kardeşlerimizin 1 Mayıs'ını kutluyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Alın teri döken tüm işçi kardeşlerimizin 1 Mayıs'ını kutluyorum
Doğal gaza ve elektrik üreten santrallerin tarifesine zam yapıldı
Doğal gaza ve elektrik üreten santrallerin tarifesine zam yapıldı
MasterChef'in eski yarışmacısı Duygu Acarsoy anne oluyor
MasterChef'in eski yarışmacısı Duygu Acarsoy anne oluyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Hulusi Akar Derya Yanık Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Hande Erçel Özcan Deniz Nesrin Cavadzade
Spor İrfan Buz Cenk Tosun Mesut Özil Gökhan Töre Gökhan Gönül
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.5.2021 14:27:16. #1.14#

title