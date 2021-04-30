Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1691 lira 59 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1691 lira 59 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 7 milyon 638 bin 377 lira oldu. Bu rakam çarşamba günü 4 milyon 476 bin 7 lira olarak açıklanmıştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1742 lira 34 kuruş, satış fiyatı 1640 lira 84 kuruş olarak belirlendi.

???????Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1691 lira 59 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 4 milyon 517 bin metreküp olarak tespit edildi.

Türkiye'ye dün 144 milyon 239 bin 780 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 145 milyon 442 bin 912 metreküp olarak kayda geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuran Erkul Kaya