Spot piyasada doğal gaz fiyatları
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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot piyasada doğal gaz fiyatları
Anadolu Ajansı / Gökçe Topbaş - Haberler | Ekonomi

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1711 lira 78 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1711 lira 78 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 5 milyon 723 bin 316 lira oldu. Bu rakam pazartesi günü 4 milyon 443 bin 38 lira olarak açıklanmıştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1763 lira 13 kuruş, satış fiyatı 1660 lira 43 kuruş olarak belirlendi.

???????Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1711 lira 78 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 3 milyon 346 bin metreküp olarak tespit edildi.

Türkiye'ye dün 154 milyon 93 bin 758 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 131 milyon 658 bin 189 metreküp olarak kayda geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökçe Topbaş

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