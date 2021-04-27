Spot piyasada doğal gaz fiyatları
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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot piyasada doğal gaz fiyatları
Anadolu Ajansı / Sibel Morrow - Haberler | Ekonomi

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1719 lira 42 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1719 lira 42 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 4 milyon 443 bin 38 lira oldu. Bu rakam pazar günü 4 milyon 54 bin 157 lira olarak açıklanmıştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1771 lira, satış fiyatı 1667 lira 84 kuruş olarak belirlendi.

???????Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1719 lira 42 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 2 milyon 587 bin metreküp olarak tespit edildi.

Türkiye'ye dün 158 milyon 466 bin 310 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 157 milyon 941 bin 963 metreküp olarak kayda geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sibel Morrow

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