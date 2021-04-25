Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1681 lira 15 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1681 lira 15 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 5 milyon 537 bin 363 lira oldu. Bu rakam cuma günü 4 milyon 367 bin 264 lira olarak açıklanmıştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1731 lira 58 kuruş, satış fiyatı 1630 lira 72 kuruş olarak belirlendi.

???????Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1681 lira 15 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 3 milyon 298 bin metreküp olarak tespit edildi.

Türkiye'ye dün 129 milyon 122 bin 904 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 131 milyon 658 bin 189 metreküp olarak kayda geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Firdevs Yüksel