Spot piyasada doğal gaz fiyatları
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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot piyasada doğal gaz fiyatları
Anadolu Ajansı / Murat Temizer - Haberler | Ekonomi

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1675 lira 47 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1675 lira 47 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 4 milyon 367 bin 264 lira oldu. Bu rakam perşembe günü 6 milyon 958 bin 424 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1675 lira 47 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 2 milyon 613 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1725 lira 73 kuruş, satış fiyatı 1625 lira 21 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 135 milyon 444 bin 705 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 135 milyon 710 bin 119 metreküp olarak kayda geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Temizer

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