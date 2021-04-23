Spot piyasada doğal gaz fiyatları
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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot piyasada doğal gaz fiyatları
Anadolu Ajansı / Ebru Şengül Cevrioğlu - Haberler | Ekonomi

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1655 lira 31 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1655 lira 31 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 6 milyon 958 bin 424 lira oldu. Bu rakam çarşamba günü 5 milyon 532 bin 691 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1655 lira 31 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 4 milyon 208 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1704 lira 97 kuruş, satış fiyatı 1605 lira 65 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 145 milyon 59 bin 701 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 141 milyon 604 bin 548 metreküp olarak kayda geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ebru Şengül Cevrioğlu

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