Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1632 lira 79 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1632 lira 79 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 5 milyon 770 bin 210 lira oldu. Bu rakam pazartesi günü 6 milyon 205 bin 307 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1632 lira 79 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 3 milyon 534 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1681 lira 77 kuruş, satış fiyatı 1583 lira 81 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 156 milyon 975 bin 984 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 157 milyon 858 bin 582 metreküp olarak kayda geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Firdevs Yüksel