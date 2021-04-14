Spot piyasada doğal gaz fiyatları
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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Anadolu Ajansı / Gökçe Topbaş - Haberler | Ekonomi
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1654 lira 53 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1654 lira 53 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 4 milyon 931 bin 684 lira oldu. Bu rakam pazartesi günü 7 milyon 31 bin 536 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1654 lira 53 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 2 milyon 980 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1704 lira 17 kuruş, satış fiyatı 1604 lira 89 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 180 milyon 983 bin 769 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 181 milyon 963 bin 483 metreküp olarak kayda geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökçe Topbaş

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