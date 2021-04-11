Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 1647 lira 64 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 1647 lira 64 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 2 milyon 792 bin 734 lira oldu. Bu rakam cuma günü 5 milyon 707 bin 262 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 1647 lira 64 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 1 milyon 695 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1697 lira 7 kuruş, satış fiyatı 1598 lira 21 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 170 milyon 408 bin 440 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 172 milyon 678 bin 749 metreküp olarak kayda geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sibel Morrow