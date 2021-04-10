Spot piyasada doğal gaz fiyatları
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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Anadolu Ajansı / Murat Temizer - Haberler | Ekonomi
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1655 lira 26 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1655 lira 26 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 5 milyon 707 bin 262 lira oldu. Bu rakam perşembe günü 3 milyon 114 bin 322 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1655 lira 26 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 3 milyon 445 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1704 lira 92 kuruş, satış fiyatı 1605 lira 60 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 182 milyon 40 bin 390 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 182 milyon 750 bin 213 metreküp olarak kayda geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Temizer

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