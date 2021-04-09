Spot piyasada doğal gaz fiyatları
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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Anadolu Ajansı / Gülşen Çağatay - Haberler | Ekonomi
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1657 lira 60 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1657 lira 60 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 3 milyon 114 bin 322 lira oldu. Bu rakam çarşamba günü 4 milyon 394 bin 19 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1657 lira 60 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 1 milyon 881 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1707 lira 33 kuruş, satış fiyatı 1607 lira 87 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 173 milyon 540 bin 32 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 173 milyon 797 bin 14 metreküp olarak kayda geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Çağatay

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