Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1657 lira 75 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1657 lira 75 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 4 milyon 394 bin 19 lira oldu. Bu rakam salı günü 4 milyon 890 bin 992 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1657 lira 75 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 2 milyon 660 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1707 lira 48 kuruş, satış fiyatı 1608 lira 2 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 150 milyon 702 bin 633 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 151 milyon 834 bin 264 metreküp olarak kayda geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ebru Şengül Cevrioğlu