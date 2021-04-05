Spot piyasada doğal gaz fiyatları
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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Anadolu Ajansı / Sibel Morrow - Haberler | Ekonomi
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1631 lira 81 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1631 lira 81 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 5 milyon 834 bin 662 lira oldu. Bu rakam cumartesi günü 7 milyon 489 bin 151 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1631 lira 81 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 3 milyon 571 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1680 lira 76 kuruş, satış fiyatı 1582 lira 86 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 130 milyon 776 bin 639 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 133 milyon 703 bin 362 metreküp olarak kayda geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sibel Morrow

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