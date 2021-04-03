Spot piyasada doğal gaz fiyatları
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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Anadolu Ajansı / Murat Temizer - Haberler | Ekonomi
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1681 lira 53 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1681 lira 53 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 4 milyon 253 bin 819 lira oldu. Bu rakam perşembe günü 4 milyon 13 bin 816 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1681 lira 53 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 2 milyon 533 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1731 lira 98 kuruş, satış fiyatı 1616 lira olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 196 milyon 351 bin 553 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 198 milyon 97 bin 437 metreküp olarak kayda geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Temizer

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