Spot piyasada doğal gaz fiyatları
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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Anadolu Ajansı / Murat Temizer - Haberler | Ekonomi
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1422 lira 39 kuruş olarak belirlendi.

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Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1422 lira 39 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 4 milyon 236 bin 595 lira oldu. Bu rakam pazartesi günü 4 milyon 265 bin 582 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1422 lira 39 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 2 milyon 977 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1465 lira 6 kuruş, satış fiyatı 1379 lira 72 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 230 milyon 560 bin 888 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 232 milyon 119 bin 377 metreküp olarak kayda geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Temizer

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