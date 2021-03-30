Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1408 lira 84 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1408 lira 84 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 4 milyon 265 bin 582 lira oldu. Bu rakam pazar günü 4 milyon 664 bin 313 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1408 lira 84 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 3 milyon 11 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1451 lira 11 kuruş, satış fiyatı 1366 lira 57 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 196 milyon 513 bin 919 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 196 milyon 335 bin 615 metreküp olarak kayda geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ebru Şengül Cevrioğlu