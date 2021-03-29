Spot piyasada doğal gaz fiyatları
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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Anadolu Ajansı / Sibel Morrow - Haberler | Ekonomi
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1407 lira 64 kuruş olarak belirlendi.

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Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1407 lira 64 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 4 milyon 664 bin 313 lira oldu. Bu rakam cumartesi günü 6 milyon 606 bin 926 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1407 lira 64 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 3 milyon 301 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1449 lira 87 kuruş, satış fiyatı 1365 lira 41 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 173 milyon 291 bin 891 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 173 milyon 495 bin 875 metreküp olarak kayda geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sibel Morrow

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