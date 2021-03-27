Spot piyasada doğal gaz fiyatları
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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Anadolu Ajansı / Murat Temizer - Haberler | Ekonomi
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1386 lira 32 kuruş olarak belirlendi.

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Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1386 lira 32 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 5 milyon 414 bin 662 lira oldu. Bu rakam perşembe günü 4 milyon 692 bin 180 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1386 lira 32 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 3 milyon 906 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1427 lira 91 kuruş, satış fiyatı 1344 lira 73 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 240 milyon 248 bin 300 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 239 milyon 945 bin 418 metreküp olarak kayda geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Temizer

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