Spot piyasada doğal gaz fiyatları
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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Anadolu Ajansı / Sibel Morrow - Haberler | Ekonomi
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1357 lira 61 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1357 lira 61 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 7 milyon 249 bin 23 lira oldu. Bu rakam salı günü 2 milyon 989 bin 434 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1357 lira 61 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 5 milyon 343 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1398 lira 34 kuruş, satış fiyatı 1316 lira 88 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 230 milyon 560 bin 888 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 232 milyon 119 bin 377 metreküp olarak kayda geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sibel Morrow

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