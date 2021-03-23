Spot piyasada doğal gaz fiyatları
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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

23.03.2021 14:11 | Son Güncelleme: 23.03.2021 14:14
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1287 lira 19 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1287 lira 19 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 8 milyon 7 bin 115 lira oldu. Bu rakam pazar günü 5 milyon 541 bin 86 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1287 lira 19 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 6 milyon 223 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1325 lira 81 kuruş, satış fiyatı 1248 lira 57 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 197 milyon 367 bin 896 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 197 milyon 203 bin 339 metreküp olarak kayda geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Firdevs Yüksel

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