Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1273 lira 17 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1273 lira 17 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 5 milyon 541 bin 86 lira oldu. Bu rakam cumartesi günü 7 milyon 499 bin 383 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1273 lira 17 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 4 milyon 359 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1417 lira 67 kuruş, satış fiyatı 1234 lira 97 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 187 milyon 765 bin 343 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 188 milyon 809 bin 265 metreküp olarak kayda geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuran Erkul Kaya