Spot piyasada doğal gaz fiyatları
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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

21.03.2021 14:13 | Son Güncelleme: 21.03.2021 14:16
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1255 lira 2 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1255 lira 2 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 7 milyon 499 bin 384 lira oldu. Bu rakam perşembe günü 10 milyon 421 bin 848 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1255 lira 2 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 5 milyon 976 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1292 lira 67 kuruş, satış fiyatı 1217 lira 37 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 206 milyon 482 bin 541 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 204 milyon 785 bin 341 metreküp olarak kayda geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Temizer

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