Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1291 lira 96 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1291 lira 96 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 10 milyon 421 bin 848 lira oldu. Bu rakam perşembe günü 8 milyon 967 bin 839 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1291 lira 96 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 8 milyon 75 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1330 lira 72 kuruş, satış fiyatı 1253 lira 20 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 217 milyon 419 bin 184 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 215 milyon 791 bin 857 metreküp olarak kayda geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Firdevs Yüksel