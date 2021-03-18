Spot piyasada doğal gaz fiyatları
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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

18.03.2021 14:33 | Son Güncelleme: 18.03.2021 14:40
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1297 lira 3 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1297 lira 3 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 7 milyon 382 bin 695 lira oldu. Bu rakam salı günü 5 milyon 560 bin 292 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1297 lira 3 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 5 milyon 665 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1335 lira 94 kuruş, satış fiyatı 1258 lira 12 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 214 milyon 272 bin 555 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 216 milyon 108 bin 378 metreküp olarak kayda geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sibel Morrow

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