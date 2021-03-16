Spot piyasada doğal gaz fiyatları
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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

16.03.2021 14:05 | Son Güncelleme: 16.03.2021 14:11
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1307 lira 64 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1307 lira 64 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 5 milyon 372 bin 214 lira oldu. Bu rakam pazar günü 8 milyon 376 bin 700 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1307 lira 64 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 4 milyon 113 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1346 lira 87 kuruş, satış fiyatı 1268 lira 41 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 196 milyon 73 bin 564 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 195 milyon 212 bin 162 metreküp olarak kayda geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuran Erkul Kaya

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