Spot piyasada doğal gaz fiyatları
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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

12.03.2021 14:07 | Son Güncelleme: 12.03.2021 14:17
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1311 lira 46 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1311 lira 46 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 6 milyon 139 bin 973 lira oldu. Bu rakam çarşamba günü 6 milyon 85 bin 478 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1311 lira 46 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 4 milyon 681 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1350 lira 80 kuruş, satış fiyatı 1272 lira 12 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 222 milyon 943 bin 607 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 225 milyon 507 bin 693 metreküp olarak kayda geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökçe Topbaş

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