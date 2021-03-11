Spot piyasada doğal gaz fiyatları
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

11.03.2021 14:23 | Son Güncelleme: 11.03.2021 14:26
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1320 lira 75 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1320 lira 75 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 6 milyon 85 bin 478 lira oldu. Bu rakam salı günü 5 milyon 437 bin 669 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1320 lira 75 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 4 milyon 607 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1360 lira 37 kuruş, satış fiyatı 1281 lira 13 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 213 milyon 757 bin 323 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 211 milyon 56 bin 888 metreküp olarak kayda geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Firdevs Yüksel

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Cahit Özkan Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Birol Güven Prens Harry Pelin Öztekin İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Ersun Yanal Cüneyt Çakır Sergen Yalçın İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Demir Çelik Fahrettin Koca
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2021 14:38:44. #1.15#
title